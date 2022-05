Mort poignardé sur fond de règlement de compte , voici les dernières confidences de Papy Niang: "Je sais que je vais mourir, svp dites à mon père de me pardonner"

Dakarposte, qui a révélé ce crime crapuleux , vous file la der des ders. Au fond, le jeune Pape Alamine Niang surnommé Papi, a été surpris au niveau de la plage de Taglou à Ouakam, par un certain Mamadou Ndiaye Seck qui l’a brutalement poignardé.



Et, des informations glanées auprès de la première personne, qui a tenté de le sauver, il ressort des remords de la jeune victime.

En effet, à l'article de la mort, c'est à dire au moment de l'agonie, Papi Niang chuchotera des regrets à l'oreille du conseil municipal à Ouakam, le sieur Pape Laye Wade. "Je sais que je vais mourir, svp dites à mon père de me pardonner" laissera t'il entendre.



Le jeune habitant d'Amité 3 sera vite évacué à l'hôpital Anette Mbaye Derneville sis à Ouakam. Malheureusement, les secours prestement intervenus pour prendre en charge le jeune homme poignardé n'ont pas pu le sauver malgré "les tentatives de réanimation cardiorespiratoire".



Papi rendra l'âme entre les mains du Directeur Général de l'hôpital et de quelques membres de son équipe.



Selon des informations recueillies, la piste d'un règlement de comptes serait envisagée. Aucune interpellation n'a été réalisée pour le moment par les pandores de la brigade de Oukam, mais il revient à dakarposte que le suspect Mamadou Ndiaye Seck, qui réclamait la somme de...25.000 f au défunt, est activement recherché.



Affaire à suivre...





