Mort suspecte d'Aïcha à Bargny : Sa copine déférée pour meurtre

Du nouveau dans l'affaire Maman Aicha Ndong qui a été retrouvée morte dans des circonstances troublantes dans un canal à Bargny. Arrêtée depuis mardi dernier par la police, la copine de la défunte a été présentée ce lundi 2 septembre 2024 pour meurtre. Seneweb vous livre les détails de l'enquête.



Maman Aïcha Ndong repose depuis hier dimanche à 14 h au cimetière de Pout. Malheureusement, le médecin légiste n'a pas pu déterminer les causes de la mort de cette fille âgée de 15 ans, à cause de l'état de décomposition avancé du corps. Le rapport fait état d'une cause inexplicite. Malgré tout, la copine de la défunte a été déférée ce lundi pour meurtre. A. Guèye a été enfoncée par des éléments de l'enquête et les incohérences notées dans ses propos.



Ce qui s'est passé



Le policier en chef du poste de Bargny a reçu une déclaration relative à la disparition de Maman Aïcha Ndong. Ce jour-là, F. Ndong a confié que sa fille avait disparu dans la nuit du 25 août dernier, alors qu'elle était accompagnée de sa copine A. Guèye, âgée de 16 ans, pour aller acheter du lait caillé à la boutique du coin. De retour chez elle, A. Guèye aurait dit à sa tante que son amie Maman Aïcha Ndong a subitement disparu sans bruit ni laisser de traces, au moment où elles marchaient ensemble. Mais sa tante n'y a pas cru un instant.



Dans le cadre de l'enquête, les hommes du lieutenant Abdoulaye Ba, chef du poste de police de Bargny, ont procédé à l'interpellation d'A. Guèye pour nécessité d'enquête.



Les incohérences notées dans les propos de la suspecte



Interrogée sur procès-verbal, A. Guèye a confirmé qu'elle était avec Maman Aïcha au moment de sa disparition. Il ressort du dossier qu'elle est la dernière personne à avoir vu Maman Aïcha Ndong vivante. Elle "a disparu subitement sans laisser de traces et sans bruit, de retour de la boutique. J'ignore les circonstances de sa disparition", a-t-elle dit aux enquêteurs.



Mais pour les policiers, le récit de la suspecte est troublant, car A. Guèye n’a évoqué ni une panique ni l’intervention d’un tiers. Elle n’a donné aucun détail sur les faits.



Dans la journée du mardi 27 août, les enquêteurs ont procédé à la reconstitution des faits en compagnie d'A. Guèye. C'est dans ces circonstances que le corps en état de putréfaction a été aperçu flottant dans les eaux usées d’un canal. Les enquêteurs ont alors sollicité le concours de leurs collègues de la police scientifique et technique. Malgré tout, A. Guèye n’a pas varié dans ses propos.





Au terme de l'enquête, elle a été poursuivie pour meurtre. Le procureur de Dakar va sans doute ouvrir une information judiciaire pour élucider cette affaire



































































seneweb