Mort suspecte d’un déficient mental à Pikine

M. J. Diagne qui ne jouit pas de toutes ses facultés mentales est mort dans des circonstances suspectes. Selon des sources de L'As, le défunt, qui souffrait de problèmes psychiques depuis quelque temps, a été amené par son père chez un guérisseur au technopôle. Quelques jours plus tard, le guérisseur appelle le père du malade pour lui dire que son fils a battu un membre de sa famille, et qu’il vienne donc le chercher.



Ce dernier se rend chez le guérisseur pour prendre son fils et le transférer au Centre de santé Baye Talla Diop (Ex Dominique). Mais il n’a fallu que quelques heures pour que le malade perde la vie. Dès que le malade est parti, le guérisseur et ses proches ont pris la fuite.



Les limiers de Pikine, avisés du décès, ont constaté des blessures sur le corps du défunt. La dépouille de M. J. Diagne est évacuée à l’hôpital Aristide le Dantec pour les besoins d’une autopsie. La police de Pikine a ouvert une enquête.