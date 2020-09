Mort tragique d'un jeune gambien en Italie

Le corps sans vie a été retrouvé dans le parking souterrain de la via Alto Adige. La thèse du meurtre n'est pas exclue. et les carabinieri ont ouvert une enquête. L’autopsie, quant à elle, a révélé des fractures internes à la hauteur des côtés. Ce qui aurait entraîné une hémorragie interne, rapporte le média d’information italien "Rainews".





Il aurait, donc, atterri d'en haut sur le côté et une côte aurait transpercé son poumon. Mais, il ne serait pas mort sur le coup. A-t-il été poussé d’en haut ? Malheureusement, l’absence de caméras sur les lieux rend la tâche plus difficile aux enquêteurs selon Railnews.





Des zones d’ombres subsistent cependant. Car, il a été noté la présence de traces de sang sur une balustrade. Et ses vêtements étaient soigneusement rangés à plusieurs mètres de l'endroit où le corps, torse nu, a été retrouvé.





Des migrants gambiens, qui veulent savoir ce qui s’est réellement passé, ont organisé une manifestation spontanée devant le commissariat de police de la ville, exigeant toute la lumière sur ce décès. "Nous voulons savoir qui a tué Lamine Seydi", scandaient-t-ils sur les vidéos visionnées par iGfm.