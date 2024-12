Morts durant les manifestations : La promesse ferme du ministre de la Justice

Une enquête est en cours. Et c’est une question de principe et de crédibilité. Si pour des faits aussi graves, qui ont ému tout le monde et dont certains se sont passés sous l’œil des caméras, que ces morts concernant nos compatriotes puissent rester impunis, ce serait un mauvais signal. Ce serait asseoir un climat d’insécurité que rien ne saurait justifier.



Nous allons nous y atteler, pour faire en sorte que toute la lumière soit faite et je vous assure que le travail est déjà entamé. Toute la lumière sera faite et toutes les responsabilités seront établies et les personnes mises en cause, surtout les commanditaires, répondront de leurs actes.»









Igfm