Mot d’un témoin de l’histoire face aux fausses allégations de Cheikh Yerim Seck ! J’ai été interpellé par l’outrecuidance de Cheikh Yerim Seck , comme à l’accoutumée et dans une ignominie que lui seul détient le secret.

Dans sa livraison du 11 juillet , par le biais de son blog en quête de notoriété, affirmant des contre-vérités à l’endroit d’un digne patriote, d’un digne africain, Pierre Goudiaby Atepa. Je dois préciser d’entrée de jeu que je n’appartiens nullement à son cercle de confiance , ni à son cabinet mais je dois à la vérité de rétablir les faits.

Allons-y Monsieur Seck mais de grâce, la sacralité des faits. Vous affirmez dans le deuxième paragraphe de votre texte ceci « …Wade lui a attribué sans appel d’offres le chantier de la porte du millénaire » Faux ! Pour rappel et refusant sans embrouille que c’est Pierre Goudiaby Atepa himself, dans un grand élan patriotique, qui a offert la Porte du millénaire qui a coûté la rondelette somme de 380.000 .000 millions de francs CFA.

Autre précision pour ta gouverne le bénéficiaire c’était la ville de Dakar. Il affirme dans une autre inélégance, évoquant les circonstances d’attribution de son ‘’marché-fantôme », que « ces collègues architectes qui l’ont clamé haut et fort, après que Wade lui a attribué sans appel d’offres le chantier de la porte du millénaire ». No comment.

Appréciez par vous-même cette hérésie ! Un don d’un patriote à son pays et on devrait lui exiger de se conformer aux procédures d’attributions des marchés publics. Tout au long du texte, cheikh Yerim Seck poursuivra dans ses bizarreries et mensonges.

Comment peut-il dire sans gêne que « c’est seulement sous l’ère Macky SALL que l’architecte n’a pas une introduction notoire au Palais. Est-il né de cet éloignement une frustration, source de candidature en guise de revanche ? » Qui Parmi nous n’a pas entendu Atepa dire lors de son interview sur la plateforme « T’es de Dakar » qu’il a récemment été recommandé par Le Président Macky Sall auprès de son homologue du Rwanda Paul Kagamé et mieux et pour sa gouverne, Macky SALL lui a confié le projet architectural du parc industriel de Diamniadio.sic! Que dire d’autres.

Tel un château de cartes, Yerim et son blog s’écroulent encore et encore. Juste rappeler peut-être que Yérim l’a confondu avec un certain Omar El bechir du Tchad ou un Moussa Dadis Camara.

Rappelons à celui qui est devenu journaliste par effraction que Pierre Goudiaby Atepa fait partie de ces dignes fils du Sénégal qui ont porté haut le flambeau depuis longtemps et qui par la grâce de Dieu et leur dévouement sans faille au travail, continuent d’écrire les lettres de noblesse de l’architecture mondiale. Témoin de l’histoire





source sanslimites