Mouhamadou Doudou Diagne, nouvel administrateur directeur général de Bsic Guinée : L’homme au parcours « atypique »!

Mouhamadou Doudou Diagne, ce natif de Saint Louis du Sénégal assure désormais la fonction d’administrateur directeur général de Bsic Guinée, filiale du groupe BSIC, bras financier de la Communauté des Etats Sahélo Sahariens (CENSAD). La décision a été prise par les responsables de la Holding BSIC UEMOA, dirigée par Mamadou Diouf, directeur général, au cours du mois passé.



Recruté par la Bsic en 2003 en qualité de chef de service administratif et du personnel puis directeur administratif et des ressources humaines. Doudou, comme l’appellent les intimes, a été promu directeur général adjoint chargé du développement des Affaires puis directeur général adjoint de la BSIC à la faveur d’un départ à la retraite du titulaire du poste dans la boite.



Son profil à tout point de vue correspond à la charge. Il faut rappeler que le nouvel administrateur directeur général de la BSIC Guinée est détenteur d’un MBA en management des Organisations de l’école supérieure de gestion de Paris.



M. Diagne est aussi titulaire d’une maîtrise en administration financière décrochée à la faculté des sciences politiques de l'université de Lille 2. En 2020, il est devenu directeur général par intérim de Bsic Sénégal suite au départ du Tchadien Abakar Adoum qui occupait le poste de directeur général.



En dépit de la pandémie, la Bsic a pu grâce à ce brillant manager, « s’adapter, être résiliente et repenser sa stratégie qui a permis de redresser ses fondamentaux et améliorer considérablement ses chiffres », ce qui augure une transition en douceur pour la banque.



Connu pour sa discrétion, son sens élevé des relations humaines, ses compétences et ses hautes qualités liées à l’exercice de la profession bancaire (loyauté, intégrité, capacité d’écoute et à mobiliser les équipes autour des objectifs définis), Mouhamadou Doudou Diagne jouit donc de la confiance des responsables du holding libyen.



Il n’est pas en terrain inconnu en Guinée, car il a été administrateur au Conseil d’administration et président du Comité d’audit à Bsic Guinée de 2014 à mars 2020.



Mouhamadou Doudou Diagne, a plusieurs facettes dans pédigrée. Il est titulaire d’un certificat de management des activités bancaires et financières à HEC Executive Éducation de Paris.



Pour le nouvel administrateur directeur général de Bsic Guinée la finance est une « histoire de famille ».



Si l’on vous dit que son père Ahmed Tidiane Diagne fut Ordonnateur des finances et l’un des premiers Financiers du pays, diplômé de l’école normale William Ponty et que Mouhamadou Doudou Diagne, est le frère de Mohamed el Moustapha Diagne, ancien ministre de l'économie et des finances de Abdou Diouf, et d’Alioune Diagne, directeur général de Axa Assurances, alors le hasard a peu de place dans son cursus.

D’ailleurs au départ il a eu le baccalauréat de série B (économie) obtenu au lycée technique André Peytavin de Saint Louis.