Mouhamed Sambe : "Il faut normer les relations militantes…"

« Les orientations politiques de M. Bara Ndiaye sont maladroites. Je ne peux pas comprendre cela, dans un parti, où des gens doivent faire dans la solidarité, dans le consensus, dans l’engagement personnel auprès du président Macky Sall qui s’est battu tout seul pour arriver là où se trouvent aujourd’hui. Renvoyé du Pds, il a pris armes et bagages pour aller conquérir le suffrage des Sénégalais. Ce que le bon Dieu lui a donné…« , rappelle le Sg du cadre de concertation libéral, au sortir d’une réunion du secrétariat général, ce dimanche.



Mouhamed Sambe de préciser que dans une famille politique, pour avoir une longévité politique et étatique, « il faut que ceux qui sont censés l’animer aient une bonne foi et ne pas dire les choses au hasard… » Pour lui, « Amadou Ba et Mimi Touré se sont toujours battus pour la massification du parti« .



Regrets…

Pour preuve, lors des tournés présidentielles où lui, Mouhamed Sambe, a eu à accompagner le chef de l’Etat, « Mimi Touré n’a jamais cessé de régler des conflits politiques, de montrer son engagement auprès du président Macky Sall. Et ça, je l’ai vu, tout dernièrement à Kaolack où elle a fait venir des militants, vers 4 heures du matin, pour que le président Macky Sall les reçoivent. Quant à Amadou Ba, lors de l’élection présidentielle, toutes les personnalités religieuses, politiques et la jeunesse, partout dans Dakar, il a mis les moyens qu’il fallait pour que Macky passe dès le premier tour…« , assure-t-il, regrettant les sorties qu’il qualifie de maladroites de ces apéristes qui, selon lui, devraient même les gêner…



Sur le « renvoi » de Mbaye Ndiaye et de Boun Dionne…

Mouhamed Samb demande, ainsi au président Macky Sall de parler davantage à ses militants et d’avoir une orientation vis à vis de ces derniers. « Car une soustraction dans un parti n’est pas toujours une bonne chose. C’est ce qui amène souvent l’explosion dans les grandes démocraties…« , dit-il à ceux qui demandent le renvoi de Mbaye Ndiaye et de Boun Dionne « .





















