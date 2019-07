Mouillé dans la fabrication de faux rapports sur le pétrole: Le ministre de l'intérieur va-t-il démissionner ?

Aly Ngouille Ndiaye qui multiplie ses sorties et ses décisions impopulaires, doit se faire du souci. Si Macky Sall est allé jusqu'à demander à son jeune frère, de démissionner, avec Aly Ngouille Ndiaye, ça sera une banale affaire. En effet, son nom revient souvent dans les témoignages recueillis par les enquêteurs de la Dic.







Pourtant, dans un entretien accordé à «L’As», l’ex-Premier ministre soutient qu’il a été berné par le faux rapport de présentation du ministre de l’Energie d’alors, Aly Ngouille Ndiaye. "Il a présenté un faux rapport de présentation des projets de décrets qui ont validé les contrats de recherche de partage et de production. Je m’interroge même sur les raisons pour lesquelles Macky Sall tarde à répondre à la lettre que je lui avais adressée en 2016. Ce faux rapport a été signé par Aly Ngouille Ndiaye qui, peut-être, a été trompé par ses services. Seules des enquêtes bien faites peuvent montrer cela. Mais elles sont bloquées depuis 2012", avait-il balancé.



Abdoul Mbaye n'est pas le seul, ils sont nombreux ceux qui citent l'actuel ministre de l'Intérieur de cette affaire de gaz et de pétrole. Sa démission a été réclamée depuis le déclenchement de cette affaire. Et Macky Sall a promis de faire la lumière. On verra bien...















L'As quotidien