Moumy Kébé, une dame, qui ne fait pas son...âge !

On entend souvent dire que le vieillissement, à l’instar de la mort, est un sujet tabou dans une société qui aspire à l’éternelle jeunesse.

Il semblerait cependant qu’il concerne en particulier, pour ne pas dire exclusivement, celui des femmes. Tant et si bien que paraître jeune, maintenir leur apparence aussi inchangée que possible, est devenu le deuxième travail à plein temps de celles qui occupent le devant de la scène publique.



Quoi qu'il en soit, la fille du regretté Elhaj Babacar Kébé dit Ndiouga, ne fait pas, du tout alors son âge.



La dame, qui n'est plus à présenter, Sokhna Moumy Kébé, filmée en train de faire du shopping, loin du tumulte Dakarois, parait jeune. Elle est toute pimpante "machallah".



"Faire jeune, ça ne veut pas dire faire plus jeune" pour paraphraser l'autre. C’est, en somme, viser une certaine fraîcheur de la peau, du teint, de la chevelure, c’est ne pas appliquer au pied de la lettre les tendances, ce qui le vaut aussi pour la mode, et ne pas croire que l’on va pouvoir dissimuler son âge sous des couches de fard. Suivez nos regards!



Une dame, proche de Moumy Kébé, poussée jusque dans ses derniers retranchements, consentira à révéler: "elle fait beaucoup de sport assez suffisant pour raviver la fraîcheur"

Selon notre interlocutrice, l' illustre épouse d'Abdoulaye Tagué, veille scrupuleusement sur ses besoins nutritionnels, c'est à dire qu'elle a une alimentation saine, équilibrée.

"Elle n'use et n'abuse d'aucune astuce pour rajeunir !" conclut-elle.





Bass Diop