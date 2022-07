Moussa Bocar Thiam est agent judiciaire de l’Etat du Sénégal fait l’apologie de la violence

Maître Moussa Bocar Thiam est agent judiciaire de l’Etat du Sénégal. Il est maire de Ourossogui. Dans ce post, il fait l’apologie de la violence. Je le soupçonne d’ailleurs d’être l’instigateur de l’attaque, à jets de pierres, de la caravane de la coalition YEWWI ASKAN WI. En tout état de cause, il est irresponsable!

Imaginez un instant que Sonko, maire de Ziguinchor lui rende la balle ou à la coalition BBY en prononçant les mêmes mots et en faisant un tel post.

Vous auriez vu tous ces fumistes patentés s’empresser (comme ils l’ont fait la dernière fois en s’agrippant sur une demi phrase dans un discours de 15 minutes) de jouer les moralisateurs et condamner à qui mieux-mieux sur le fondement de la préservation de la cohésion nationale.

C’est comme s’ils avaient à (se) prouver une certaine témérité à assumer des « positions républicaines » sélectives qui ne sont rien d’autre que l’expression d’une haine mal contenue qu’ils déversent imprudemment sur facebook, leur terrain de prédilection.