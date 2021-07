Mousson en Inde : le bilan s'alourdit, les secours s'activent

On déplore au moins 76 victimes, mais des dizaines de personnes sont encore portées disparues. Les sauveteurs s'activent dans la boue et les débris à la recherche de survivants dans plusieurs localités de l'Etat du Maharashtra.



"Le niveau de l'eau a augmenté dans plusieurs villages", indique un responsable des services d'urgence, "avec l'aide de l'administration, nous avons évacué de nombreuses personnes".



Plusieurs régions restent en état d'alerte maximale,car les fortes pluies doivent se poursuivre dans les prochains jours.



La marine et l'armée de l'air sont intervenues pour venir en aide aux milliers de personnes affectées. Les opérations de secours sont compliquées alors que de nombreuses routes sont coupées, notamment l'autoroute reliant Bombay et Goa.



Aux pluies torrentielles se sont ajoutées des marées à fort coefficient et des libérations d'eau de plusieurs barrages. Les catastrophes liées à la mousson sont habituelles en Inde, mais les experts soulignent que le phénomène est renforcée par le dérèglement climatique.