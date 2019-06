« A la place du président, j’aurais changé de porte-parole », a, en effet, déclaré le vice-président de l’Assemblée nationale dans l’émission Grand Jury de la RFM, ce dimanche.

Et Moustapha Cissé Lô d’ajouter, « il y a des gens, autour de lui, capables de porter sa parole de manière plus incisive et plus agressive ».











