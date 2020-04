Moustapha Diakhaté souffre d’un confinement intellectuel

Voilà un sexagénaire qui n’a jamais terminé ses études, lorsqu’il avait tout le temps de le faire. Et pourtant, ce retard académique, ne l’a pas empêché de devenir Président de Groupe parlementaire à l’Assemblée nationale et même Ministre conseiller, par la seule grâce de la politique et de la volonté de son Maître Macky Sall qu’il appelait affectueusement «El Hadji Macky Sall». La politique mène à tout, même le pire des énergumènes. C’est cela, la particularité de la politique sénégalaise. Le fameux Docteur Amadou Samba en est un exemple parfait, puisqu’il est devenu lui-aussi Docteur sans avoir terminé ses études. Ils sont nombreux au Sénégal, ces individus sortis de nulle part et qui se faufilent dans des raccourcis pour tromper leur monde. Moustapha Diakhaté est de cet acabit. Sa langue est sa meilleure amie.



Sa vie est faite de roublardises, de reniements, de reconversions, de chantages et de génuflexions lorsque ses intérêts sont menacés. Il est un personnage aussi dangereux que méchant et aigri. Diakhaté avait publiquement accusé l’ancien député imam Mbaye Niang d’être un terroriste membre de Boko Haram et de Daesh. A l’époque, il prenait la défense de Macky Sall et de son épouse Maréme Faye, contre tout citoyen sénégalais qui osait s’opposer à leur volonté. Moustapha, très prompt à servir les familles Sall et Faye ne reculait devant rien lorsqu’il s’agissait d’affronter les opposants de Macky Sall.



Diakhaté a toujours été au premier plan dans la défense de Khalifa SALL entre 2009 et le premier tour de la présidentielle de 2012. Car il faisait partie des «politiciens du ventre » financièrement, alimentairement et hygiéniquement pris en charge par la Mairie de Dakar. C’est au second tour que Diakhaté est retourné à l’Apr qu’il avait quitté quelques mois avant. Ceux qui suivent la vie politique sénégalaise se souviennent de ses entrées et sorties au PDS et à l’Apr. Et, c’est quelqu’un qui est capable avant la fin de ce mois d’Avril 2020, de reprendre ses belles mélodies, toute honte bue, pour plaire au chef. Il allait composer de beaux poèmes qu’il entonnerait fièrement sur fond de reniement pour espérer encore entrer dans les grâces du Prince. Malgré son expression française laborieuse, le monsieur est un fou des média et des réseaux sociaux. Il supplie les télévisions et les sites internet pour se faire inviter.



Le monsieur n’a jamais été un travailleur exemplaire. Il n’apporte rien à la Communauté. Diakhaté n’a jamais construit une école ni un daara dans son village ni ailleurs au Sénégal malgré ses fonds politiques, ses fonctions et ses responsabilités. En vérité, il n’aide personne mêmes pas ses propres frères. Avec son accoutrement «trompe-œil», il essaie toujours de jouer sur la conscience des dignitaires de la communauté mouride dont il cherche à ressembler.



Diakhaté traine des tares psychiques. Il a toujours souffert d’un confinement intellectuel qui le met à l’étroit dans les débats intellectuels. Ne l’inviter pas dans l’insulte, dans l’insolence ou dans l’indécence, il est imbattable sur ce terrain.



Moustapha est quelqu’un qui adore jouer avec les sensibilités religieuses. Il manipule souvent des concepts religieux dont il ignore les sens. Comment peut-il accuser Imam Mbaye NIANG de djihadiste ? Et pourtant, lorsqu’il le faisait, il entretenait en même temps, d’excellentes relations avec son fils Mame Mbaye NIANG, son frère de parti. L’homme traine un caractère gênant, et pourtant, rien ne le gêne. Il est capable de trainer en justice son beau-père pour 5.000F.



Récemment, il a demandé l’isolement de toute la cité religieuse Touba lorsqu’un cas de Covid19 a été découvert. Diakhaté dissimule mal une haine contre la communauté mouride dont il se réclame. Heureusement aujourd’hui, les cas de Covid19 ont fortement diminué dans la ville de Cheikh Ahmadou BAMBA titulaire du titre foncier.



Avant-hier, il a publié un texte pour inviter les députés à ne pas voter la loi d’habilitation et pourtant, il avait soutenu la levée de l’immunité parlementaire de Khalifa Sall son ancien tuteur. Il a approuvé la CREI, l’arrestation de Karim WADE et sa condamnation. La radiation d’Oumane Sonko de la fonction publique, Diakhaté ne s’y est jamais opposé. Même en période de guerre nationale contre l’épidémie, il se plait dans l’opposition des stratégies mises en place et soutenues les Sénégalais, pour combattre le Covid19. Son narcissisme étouffe son bon sens.



Hier, il s’en est pris contre Tahirou SARR, ce bon sénégalais utile pour son pays. En vérité, Diakhaté est l’ennemi des sénégalais. Tahirou ce jeune sénégalais qui s’est battu et a réussi seul sans faire de la politique, sans bénéficier d’un fonds politique (argent des sénégalais), a eu la généreuse idée de participer à hauteur d’un milliard dans le fonds Convid19. Et pourtant, Tahirou pouvait se garder de faire une participation aussi importante. Merci TAHIROU !



Mais, parlons-en, Moustapha Diakhaté combien a-t-il participé dans le fonds Covid19, lui qui a bénéficié des fonds politiques du Groupe parlementaire (argent des sénégalais) pendant 05 ans. On parle de 600 millions. Où est passé cet argent ?



Moustapha ne devrait pas avoir aucun complexe pour saluer avec fierté le geste de son jeune frère Tahirou SARR, cet homme parti de rien et qui n’a bénéficié de fonds politiques. Mais il ne le fera jamais, puisqu’il est prisonnier de sa méchanceté et de sa jalousie en hypertrophie aussi nuisibles que le Covid19.







Lamine MANE



Citoyen Sénégalais