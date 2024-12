Moustapha NIASS et Mamadou SECK présents à la DPG de Ousmane SONKO

Le Premier ministre, Ousmane SONKO, est arrivé à 9h 57 à l’Assemblée nationale pour sa Déclaration de Politique Générale. Mais un fait marquant est à noter. D’anciens Premier ministre et présidents de l’Assemblée nationale ont honoré de leur présence cette séance.



Mamadou SECK et Moustapha NIASS ont été aperçus dans la tribune de l’Hémicycle. Sidiki KABA et Aminata TOURÉ anciens Premier ministre ont été aussi vu aux côtés de personnalités à l’Assemblée pour participer à la première Déclaration de Politique Générale de Ousmane SONKO.



































Walf