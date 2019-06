Moustapha SY Sermonne Issa SALL : « Ses Sorties N’engagent Que Lui»

Des lendemains sombres guettent le Parti de l’unité et du rassemblement (Pur). Comme le Parti démocratique sénégalais, cette formation politique risque de voler en éclats dans les jours à venir.



Et pour cause, la démarche adoptée par Issa Sall, candidat malheureux à la présidentielle de février 2019 et non moins coordonnateur dudit parti aurait été à l’origine de cette discorde. Laquelle discorde s’est d’abord manifestée, entre ce dernier et le président et responsable moral du parti, Serigne Moustapha Sy, avant d’atteindre les cadres. A cela vient s’ajouter sa participation à la cérémonie de lancement du dialogue national qui aurait rempli la vase. «J’ai vu Issa Sall prendre part au dialogue national, mais sachez qu’il l’a fait sans mon aval. Issa Sall n’est ni le président du parti, encore moins le Secrétaire général. Il est juste le coordonnateur national», a précisé avant-hier, Serigne Moustapha Sy, en marge de la célébration de la Laylatul Qadri (nuit du destin) qu’il a animée, ce samedi, à Tivaouane. Cette cérémonie coïncide avec la clôture de l’Université du Ramadan.



Cette sortie du responsable moral du Dahiratoul Moustarchidina Wal Moustarchidaty semble avoir énervé les cadres qui entonnent les mêmes propos. Selon des sources discordantes, Issa Sall agit à son nom personnel depuis très longtemps. «Il ne devait pas partir sans aviser la base. Il n’est pas le président du parti. C’est un coordonnateur national. Depuis la fin de l’élection présidentielle, Issa agit à son nom personnel. Ses sorties n’engagent que lui», laisse entendre un cadre au bout du fil. Selon lui, c’est le jour du lancement du dialogue que les cadres du parti ont été informés, à travers les médias, de sa participation au dialogue. «Nous avons appris sa participation au dialogue en même temps que les citoyens. Au lendemain de l’élection présidentielle, nous avons tenu deux réunions de bureau politique. C’est lui qui présidait. J’étais présent à ces rencontres. La participation au dialogue de notre parti n’a jamais été posé», confie une autre source. A l’en croire, Issa Sall avait émis l’idée d’aller assister à la prestation de serment de Macky Sall, mais, «les membres du bureau politique avaient refusé. Nous ne pouvons pas décrier le processus électoral et la victoire de Macky Sall et aller participer au dialogue. C’est une incohérence», explique cette source, membre du pool communication.









