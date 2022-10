Mouvement au sein des forces militaires sénégalaises : Ces trois nouvelles étoiles attribuées par le chef suprême des armées...

Le chef de l’Etat état, chef suprême des armées, le président Macky Sall a signé ce mardi plusieurs décrets de nominations. Plusieurs mouvements ont été notés, comme cela se fait naturellement, dans la vie de l’armée. Il est évident que, quand on s’engage dans l’armée, c’est généralement avec le désir de faire une brillante carrière au cours de laquelle on gravit tous les échelons jusqu’à atteindre le grade de colonel qui est d’ailleurs, le plus élevé auquel peut présenter tout officier supérieur. Ceci passera notamment par la compétence, le mérite et le courage. Pour le cas par exemple du colonel Souleymane Kandé, nommé aujourd’hui dans la première section active des cadres de l’état-major des armées au grade de général de brigade et chef d’état-major de l’armées de terre en remplacement du général de brigade Philippe Henry Alfred Dia, force est de reconnaître qu’il remplit tous les critères au regard de son parcours. Des preuves faites en Casamance où il a notamment été commandant de zone avec hostilité et la complication dans cette partie du sud du Sénégal.







Il a naturellement fait tous les commandements notamment au niveau de l’armée de terre qui est le pilier des forces armées et la branche solide des armées. Il mérite d’être élevé au rang de général de brigade où il a obtenu des étoiles dont rêvent tous les officiers supérieurs. Une nomination qui peut être considérée comme mérite au regard des échelons soulevés plus haut. Par ailleurs, le capitaine de vaisseau Abdou sene, secrétaire de la haute autorité chargée de la coordination de la sécurité maritime, de la sûreté maritime et de la protection de l'environnement marin nommé au grade de contre-amiral et en même temps conseiller défense du premier ministre et le colonel jean Dieme à celui de général de brigade et directeur général du centre des hautes études de défense et de sécurité sont aussi deux nouvelles nominations qui fondent leur mérite pour ces nouvelles étoiles que le chef suprême des armées leur a attribuées.



Pour le reste, notamment l’accession au rang de général, cela dépend avant tout du pouvoir discrétionnaire de l’autorité politique, notamment, du président de la république qui est le chef suprême des armées qui nomme selon son appréciation et son vouloir.

































dakaractu