Mouvement d'humeur à la CBAO : Les travailleurs exigent le départ de leur directeur

Le collège des délégués des travailleurs de la CBAO est très remonté contre le directeur de l'institution. Face à la presse hier, ces travailleurs ont dénoncé leurs difficiles conditions de travail à savoir les harcèlements, les heures supplémentaires non payées entre autres. Ils exigent immédiatement le départ du directeur.



Très déterminés, ces travailleurs se disent prêts à porter ce combat pour obtenir gain de cause à leurs revendications. En plus de la marche qu'il ont prévue ce samedi, le port des brassards rouges est exigé jusqu'à nouvelle ordre.



" Seule la lutte libère et nous sommes déterminés à lutter contre ces difficiles conditions de travail. Nous ne méritons pas cela. Si le directeur pense qu'on va continuer à accepter cela, il se trompe lourdement. Nous allons jusqu'au bout pour que ça cesse. Nous avons prévu une marche ce samedi et même dans le cadre du travail, nous allons continuer de boycotter car nous avons prévu de porter tous des brassards rouges pour manifester notre colère", précise, sur Rfm, Malang Diémé, porte parole des travailleurs.



Selon ce dernier, le directeur rejette toute idée de négociation avec les employés.



"Au moment où nous sollicitons une concertation ou négociation avec le directeur pour voir sa position et essayer de trouver une solution à notre problème, il est en train de faire le jeu le plus sale qui est de harceler les agents au niveau de leur poste de travail. Pire encore, les agents méritants qui ont été primés et qui s'attendaient à recevoir leurs cadeaux n'ont toujours pas reçu à cause de lui. Il a tout bloqué sans aucune explication raisonnable. Il fait ce qu'il veut. Maintenant tout ce que nous exigeons c'est le départ du directeur et nous allons réussir ce combat car nous n'allons pas céder", menace le porte-parole.













































