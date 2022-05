"Moytouko", le clip d' Elhaj Keïta qui fait un tabac

Comme disait l'autre, ce jeune artiste mais grand par le talent (touchons du bois!) a déclenché le processus de persuasion de ses capacités artistiques. À preuve, son "last" clip diffusé depuis quelques heures, intitulé "Moytouko". Un opus qui récolte un énorme succès auprès de ses innombrables inconditionnels et férus de music.

"Moytouko", une belle mélodie imparable où l'illustre Médinois met en avant sa voix, une autre de ses qualités, par laquelle il n'est pas loin de nous faire croire que son expérience de la vie est déjà des plus conséquentes.