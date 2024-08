Mpox : l'UE exclut les contrôles aux frontières et le plan de vaccination commun

Il n'est pas nécessaire d'imposer des contrôles aux frontières pour éviter le risque de mpox, ou d'initier une vaccination à l'échelle du bloc contre le virus, a conclu le Comité de sécurité sanitaire de la Commission européenne aujourd'hui (19 août) à la suite d'une réunion avec le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), l'Agence européenne du médicament (EMA).



Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré à Euronews que le Comité de sécurité sanitaire (CSS) avait convenu que pour l'instant, il n'était pas nécessaire d'actualiser l'avis sur la vaccination contre le virus Mpox à partir de 2022, "et qu'en l'état actuel des choses, il ne fallait pas non plus considérer qu'il s'agissait d'une urgence de santé publique en Europe".



"Les membres du CSS sont convenus de l'importance d'une approche étroitement coordonnée et de la nécessité de continuer à suivre la situation de très près", a ajouté le porte-parole après la réunion, qui s'est déroulée en ligne et à laquelle ont également participé des représentants de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et du Centre africain de contrôle des maladies.



Pour l'instant, les recommandations de vaccination sont maintenues pour certains groupes, mais l'extension à l'ensemble de la population est exclue pour l'instant.



L'objectif de la réunion était de discuter de l'évolution de la situation de la variole simienne dans l'Union européenne et de l'éventuelle nécessité de prendre d'autres mesures conjointes, telles que des recommandations de vaccination pour la population générale ou la surveillance aux frontières des voyageurs en provenance de zones à haut risque, qui ont été exclues après la réunion.



La réunion a eu lieu après que l'OMS a déclaré la semaine dernière que le virus mpox constituait une urgence sanitaire mondiale en raison de la propagation de l'épidémie en République démocratique du Congo (RDC) et dans les pays africains voisins