Muezzin tué à Pire: Le film de l'horreur raconté par des témoins oculaires

Rédigé par Dakarposte le Samedi 8 Octobre 2022 à 13:05

L'assassinat du muezzin Bassirou Mbaye indigne plus d'un ! Cet entrepreneur (maçon) a été exécuté avec une barbarie sans précédent au niveau du village de Ndièye situé dans la commune de Pire. Mais suite à ce crime, le commandant de la brigade de Tivaouane, Major Sow et ses hommes ont réussi à interpeller 12 parmi les présumés assassins suite à l'exploitation d’une vidéo amateur selon des sources de Seneweb. Confronté avec les éléments de l'enquête, l'imam M.M a craqué sur procès-verbal en confiant qu'il est le principal commanditaire de ce crime. Déférés au tribunal de Thiès, les 12 mis en cause ont fait l'objet d'un retour de parquet. Retour sur la scène du crime !