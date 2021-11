Mutinerie au Camp pénal : Frapp demande à l’Administration pénitentiaire de veiller à la sécurité des prisonniers

L’atmosphère est électrique au Camp pénal de Liberté 6 où les prisonniers ont déclenché, ce matin, une mutinerie pour protester contre leurs conditions de détention. Plusieurs blessés ont été dénombrés lors de ces échauffourées entre les prisonniers et les gardes pénitentiaires.



Réagissant, dans un communiqué, à ces scènes de violence notées au Camp Pénal, le mouvement Frapp demande à l'Administration pénitentiaire de «veiller à la sécurité des prisonniers et au respect de leurs droits, et de mettre un terme aux brimades régulières dont sont victimes les prisonniers en général, ceux de la prison du Camp pénal en particulier».













































































