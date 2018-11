NDIASSANE : ALY NGOUILLE NDIAYE SOLLICITE DES PRIÈRES POUR UNE PRÉSIDENTIELLE APAISÉE

Le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, a sollicité lundi auprès du khalife général des Khadres, Cheikh Bécaye Kounta, des prières pour des élections présidentielles apaisées et une paix durable au Sénégal.



S’exprimant lors de la cérémonie officielle du gamou de Ndiassane, célébrée cette nuit, le ministre de l’Intérieur a également sollicité des prières pour le chef de l’Etat, Macky Sall, afin que se concrétisent ses nombreuses réalisations pour l’épanouissement des citoyens et l’émergence du Sénégal.



Il a prononcé son allocution devant le ministre des Forces armées, Augustin Tine, Abdou Ndénè Sall, ministre délégué en charge du réseau ferroviaire, et Amadou Sy, gouverneur de la région de Thiès.



Il est revenu sur le rôle joué par les différents guides religieux de Ndiassane, pour perpétuer l’enseignement des préceptes et recommandations de l’islam, "en s’inspirant de leurs vénérés arrières grands-pères qui sont des descendants du Prophète Mouhamad".



Selon lui, le fondateur de la Tarikha khadre, Cheikh Bounama Kounta, a "su insuffler cette tradition au Sénégal et en Afrique qu’aujourd’hui, ses fils et petits continuent de perpétuer".



Serigne Pape Abdouramane Kounta, porte-parole du khalife général des Khadres, Serigne Cheikh Bécaye Konuta Ibn Bécaye, a remercié le chef de l’Etat, pour les réalisations accomplies pour toute la famille Koutiyou et les fidèles khadres, à travers la maison des hôtes, la résidence du khalife, entre autres.



Il a ensuite invité les autorités étatiques à cultiver la tolérance et œuvrer à la préservation de la paix sociale, en vue de favoriser la concorde nationale et l’épanouissement des populations.



Selon son porte-parole, le khalife recommande aux partis de l’opposition, en particulier aux candidats déclarés à la présidentielle de février 2019, d’éviter "les invectives, les paroles mal placées, en s’attelant à conquérir le pouvoir dans le respect et la discipline". "C’est Dieu seul qui donne le pouvoir à qui il veut", leur a-t-il rappelé.



Il a ajouté que le khalife invite "tous les fils de la famille Kountiyou", à faire preuve de "plus de rigueur" et à adopter de "bons comportements, pour être des modèles de droiture".



Il s’agit de les amener de cette manière à "guider les talibés [les disciples] et les fidèles musulmans, à se conformer aux préceptes et recommandations de l’islam, afin de préserver le legs laissé par les vénérés Akhloul Khoutiyou, qui ont tracé la voie de la Tarikha [confrérie] khadre".



Les talibés sont également invités à respecter leurs guides religieux et suivre "leurs recommandations pour mériter le pardon, la bienveillance et la bénédiction de Dieu", a relevé Serigne Pape Abdourahmane Kounta.



Il a aussi dit que le khalife général des khadres "condamne fermement les dérives" notées sur les réseaux sociaux, qui "jouent un rôle négatif dans l’éducation des jeunes". Il a pointé la part de responsabilité que les parents ont dans cette situation, soulignant la nécessité d’"orienter les enfants vers la bonne voie".



"Les populations sénégalaises doivent revoir leurs comportements, pour adopter la voie de la sagesse, de la Téranga [hospitalité] légendaire, la tolérance et la solidarité, comme les anciens […]", ajoute le porte-parole du khalife.