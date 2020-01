NDOYE BANE, KHALAAS D'OR

Parmi les Jambaars de la République, certains sont en train de jouer un rôle capital qui mérite d'être porté au firmament des actes patriotiques les plus sublimes. L'animateur talentueux, respectueux et philantrope, pour tout dire, Mamadou Ndoye Bane, car c'est de lui qu'il s'agit, mériterait d'être cité en exemple parmi cette cohorte de spécimen rarissimes dans notre cher Sénégal. Combien de retrouvailles familiales Bane aura réussi à initier après les avoir raffermies, combien de ménages aura-t-il réussi à sauver, combien de deals et de contre-deals nous aura-t-il permis de contourner puis d'éviter, combien de villages aura-t-il réussi à électrifier, combien de malades indigents aura-t-il réussi à sauver, Ndoye Bane pour tout DIRE est un philanthrope au vrai sens du terme, un lanceur d'alerte. Après avoir passé un temps sous les drapeaux, Bane est devenu par la force des choses monteur dans une station de radio avant de devenir grand animateur radio et télévision grâce à sa seule volonté. Sa dignité humaine en bandoulière, il s'est fait tout seul avec l'aide de Dieu. Un message à adresser à qui voudra, "Qui veut, peut". Bravo Bane, bonne continuation jambaar.