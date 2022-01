NÉCROLOGIE- ​Le Général Daouda Diop, de la gendarmerie nationale, a perdu sa mère

Il est des chagrins bien difficiles à surmonter et perdre un être cher comme sa mère est sans doute le plus difficile qui soit. Et, le décès de cette personne d’exception qu'est la maman laisse un vide effroyable mais aussi un héritage moral considérable. Le Général Daouda Diop, qui a récemment perdu sa maman, ne dira pas le contraire.



En effet, dakarposte a appris de sources concordantes que l'ex Gouverneur Militaire du Palais Présidentiel, promu Général, a perdu sa mère le 31 décembre 2021.



Il nous revient, d'ailleurs, que l'enterrement de la défunte a eu lieu le 1er Janvier dernier au cimetière musulman de Yoff.



Qu’elle repose en paix et que l’amour qu’elle avait pour les siens reste vivant et fécond. Que Dieu l'accueille au même titre que toute la Oumah Islamique dans son paradis céleste!



Toute la rédaction de dakarposte compatit à la douleur et présente ses condoléances émues à l'ex chargé de la sécurité Présidentielle aux commandes de la Brigade mobile de la gendarmerie nationale.







