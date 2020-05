NÉCROLOGIE : Décès de Aly Ba, frère de Barka Ba et de Abou Abel Thiam.

Nos confrères Abou Abel Thiam et Barka Ba ont perdu leur frère, Aly Bâ, décédé ce soir des suites d’une longue maladie.

Aly Ba, considéré comme l’ami de tous, généreux dans l’effort, attentif et prévenant en toutes circonstances, il avait aussi un sens élevé de l’amitié qu’il cultivait au plus haut point.

Dakarposte s’associe à cette douleur et présente ses condoléances à nos confrères Barka Ba et Abou Abel Thiam.