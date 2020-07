NÉCROLOGIE / Gaston Mbengue perd sa mère

Sokhna Adja Soda Samb n'est plus! La regrettée disparue est la mère du promoteur de lutte Gaston Mbengue. Elle était âgée de 102 ans. Son décès est survenu ce dimanche matin à 5 heures à Dakar. L'inhumation aura lieu aujourd'hui même à 17 heures à Louga.

Toute l’équipe de Dakarposte s'associe à cette douleur et présente ses condoléances à Gaston Mbengue et à la famille éplorée.























source dakaractu