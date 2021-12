NÉCROLOGIE- Le chanteur Fallou Dieng endeuillé

​Perdre un frère ou une sœur, bref un parent et/ ou un proche, c’est un cataclysme dont on ne mesure pas souvent l’ampleur. Si la personne décédée est celle avec qui nous avons grandi – notre sœur ou notre frère – une vraie partie de nous s’en va avec elle. Le chanteur Fallou Dieng ne dira pas le contraire.

En effet, il a perdu ce mercredi 15 décembre 2021 sa petite soeur Fatou Dieng (sur l'image).



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses plus sincères condoléances à Fallou Dieng et à sa fratrie éplorée.



Aux dernières nouvelles, la défunte repose désormais au cimetière de Yoff Layène.



Que l' âme de feue Fatou Dieng repose en paix et qu'elle demeure éternellement dans les jardins de Firdawss sous lesquels coulent des ruisseaux!