NÉCROLOGIE - Le lieutenant-colonel de la gendarmerie Issa Diack a perdu sa mère

Encore la grande faucheuse! En effet, dakarposte a appris que la maman du colonel de la gendarmerie Issa Diack n'est plus. Elle est décédée hier à l'hôpital Principal.

L'enterrement a eu lieu ce dimanche 28 Novembre 2021 à Touba.



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses sincères condoléances au colonel Issa Diack et à toute sa fratrie éplorée.



Qu'Allah accueille la disparue dans son paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamique!