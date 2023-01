NÉCROLOGIE - Touba perd Serigne Sidy Mbacké Cheikhouna, un adjoint au maire

Touba, et plus particulièrement la municipalité viennent de perdre un élément essentiel dans le dispositif de la mairie pour son travail énorme en tant que conseiller municipal et surtout en sa qualité d’adjoint au maire. Serigne Sidi Mbacké Cheikhouna, petit-fils de Serigne Abdou Lahad Mbacké, était aussi parfois un acteur politique dévoué et engagé à la cause des populations.



L’une des dernières informations qui le concernait, l’avait opposé à des éléments de Safinatoul Aman. C’est depuis cette altercation, d’ailleurs, que le dahira avait gelé ses activités. Serigne Sidy Mbacké était le Président de la commission Voiries au niveau de la municipalité et il était sur le terrain, il y a juste 72 heures, selon un de ses collaborateurs...