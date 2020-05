NEUF PATIENTS EN CENTRE DE TRAITEMENT, LA SITUATION SOUS CONTRÔLE À KOLDA

C’est une tendance baissière qui est observée à Kolda ces derniers jours. Dans cette région du sud du Sénégal, frontalière avec la Guinée et la Guinée Bissau, la situation était inquiétante après l’apparition du premier cas au mois d’avril passé. Mais présentement la situation est sous contrôle, selon le médecin chef de la région, docteur Yayah Baldé. « Nous avons enregistré soixante-dix (70) cas depuis le début de l’apparition du virus au Sénégal. Parmi eux, cinquante-huit (58) sont déclarés guéris. Aujourd’hui, nous avons actuellement neuf (09) malades dans le centre de traitement », a déclaré, sur les ondes de Iradio (90.03), docteur Yayah Baldé.



A l’en croire, ces résultats ont pu être obtenus grâce aux efforts combinés du ministère de Santé et de bonnes volontés. « La prise en charge a été bonne. Elle est de qualité. Nous n’avons, jusqu’ici, aucun cas de décès. Les renforts en ressources humaines de la part du ministère de la Santé et de l’Action Sociale et des soutiens en termes matériels de prévention nous ont aussi été de grand apport », a indiqué M. Baldé. À l’en croire, la surveillance et l’alerte sont toujours de mise dans la région même si, depuis plus d’une semaine, il n’y a pas de nouveaux cas.