NIORO : LA NON TENUE DE LA PRIÈRE DE KORITÉ LIÉE À L’IMPOSSIBILITÉ DE PROTÉGER LES FIDÈLES (IMAM)

L’Imam de la grande mosquée de Nioro, dans la région de Kaolack (centre), Abdou Salam Ba, a expliqué dimanche la non-tenue de la prière collective de la korité par la difficulté de pouvoir respecter les mesures de protecttion des fidèles d’éventuelles contaminations au coronavirus.



‘’J’ai obtenu l’aval des autorités pour rouvrir les mosquées à condition de veiller au respect des mesures de prévention, mais ces conditions étaient difficiles à remplir. Nous préférons attendre une amélioration de la situation sanitaire pour redémarrer les prières dans les mosquées’’, a-t-il dit lors d’un entretien avec l’APS.



Les médecins disent que la maladie se propage lors des rassemblements, il vaut donc mieux se conformer à leurs recommandations, a dit l’Imam.



La prière de la korité n’est pas une obligation pour le musulman. il ne pourra d’ailleurs pas effectuer le pèlerinage à la Mecque car les lieux saints sont fermés pour les mêmes causes, a ajouté le religieux non sans inviter ses collègues et autres gestionnaires des lieux de culte muslmans à patienter encore avant de rouvrir les mosquées.