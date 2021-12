" NOËL À DAKAR"- Youssou Ndour électrise la foule de la Place du Souvenir

Ce samedi 25 Décembre de l'AN 2021, tout était mythique dans ce spectacle de Youssou Ndour et du Super Etoile sur l'esplanade dite de la Place du Souvenir. Une prestation inédite, l'une des plus sensationnelles du chanteur, au summum de son art. "On dirait que You a rajeuni" a laissé entendre une dame, ronde comme une barrique, contemplant, toute ravie, le patron du Super Etoile sur scène.



On ne peut qu'être convaincu par cet artiste qui est allé cherché des classiques du passé pour les faire vivre au présent . "You", emmitouflé d'un impeccable ensemble traditionnel "trois pièces" , a d'ailleurs donné le la avec "Thioul Anta" ce morceau superbement revu et corrigé par les virtuoses du Super Etoile.



L'horloge affichait 1 heure 30 du matin quand l'enfant prodige de la Médina faisait une entrée on ne peut plus fracassante, fendant la foule en délire. Il fallait voir ses inconditionnels, dont certains étreints par l'émotion, qui frisaient, comme ce n'est pas permis, l'hystérie.

Youssou Ndour, qui a tenté de déambuler sur l'allée installée et menant vers l'un des caméramens de la TFM , manquera de se faire happer par le public. Il finira par rejoindre difficilement la scène, extirpée par une des armoires à glace préposée à sa garde rapprochée.



L'auteur de Nothing in vain commencera son tour de chant dans une ambiance incroyable. Son frère siamois, son "jumeau" Mbaye Dièye Faye demandera au public d'allumer les portables. Les images impressionnent. On dirait une fourmilière. La place du Souvenir se révélera exigu. La gent féminine jouera des coudes pour se mettre devant les barrières faisant face à l'imposante scène.

"You" déchainé, jettera de temps en temps un oeil sur sa setlist avant d' enchainer les morceaux. Le riche répertoire à l'actif de Youssou Ndour, sera révisité. Après Thioul Anta, s'en suivra Ndiadiane Ndiaye, puis Birima avant d'enchainer sur Yolélé entre autres



En véritable pro, le non moins patron du groupe Futurs Médias donnera à sa prestation une dynamique particulière, en fonction de l’agencement des morceaux qui l’ont porté au pinacle d’une gloire méritée.



Pour avoir blanchi sous le harnais plus de 30 ans durant, "You" a varié les tempos, histoire de garder l’attention du public et lui permettre aussi de souffler un peu. L'homme des rêves de Aïda Coulibaly, qui a démarré fort avec un "Thioul Anta" langoureux a puisé dans son milieu de setlist avec d'autres titres qui ont ravi plus d'un. Le set était équilibré. Chacun y trouvait son compte.

Il intégrera des transitions musicales, prévoyant des interactions, une communion avec le public. You a offert un véritable spectacle qui a, pourrait-on dire, maximisé l’intérêt du public pour son "live" tant attendu illuminant cette fin d'année, comme pour compenser ces concerts mis sous l'éteignoir par la tenace mais enquiquinante crise sanitaire.



Un concert, c’est un peu comme un morceau : le plus important c’est de bien démarrer et de bien terminer. "You" l'a bien compris. L'Artiste qui ne cesse de tutoyer la perfection, a bien démarré son show avant de boucler avec ses titres les plus marquants de l'album "Mbalax".



Mais, le clou de la soirée du moins l'un des moments les plus réussis de ce "live" reste l'interprétation de Hello. S’il est un tube incontournable des plus belles chansons d’amour, c’est bien ce morceau de Lionel Richie, magistralement interprété par Youssou Ndour. Ce grand classique, cette déchirante déclaration d' amour, superbement revu et corrigé, a provoqué des moments de communion et de partage intenses, parfois sources d’émotions fortes.

"Wahma noumay dougué sa hol, Dama hamni man ngay weur, Dama guiss mbeugel si yaw Abadan da iman" chantera "You"



Il fallait être sur place pour voir le public, reprendre en choeur les paroles de cette ballade , vibrant d’enthousiasme pour son étoile sur scène. Hello new version (nouvelle version), sera à n'en point douter, un classique (indétrônable !) qui nous rappelle que l'amour sublime même les jours gris... C'est une belle célébration de l'amour, quel que soit l'âge... Autrement dit, Hello New Version (dont nous publions un extrait) est un rayon de soleil qui réchauffe le cœur. C'est l'amour comme touche d'espoir dans cette chanson très douce. Un vrai cri d'amour ! Une déclaration enflammée et enfiévrée qu'on ne se lasse pas de chanter.

Cette chanson d'amour célèbre, pourrait-on dire, la confiance en l'autre, la fidélité, la douceur et les sentiments éternels.

Aussi, Hello new version, peut célébrer les souffrances de l'absence, le coup de foudre comme une brûlure , bref, c'est un texte superbe sur la douleur d'être amoureux.





Le concert, époustouflant de bout en bout, durera presque cinq heures (vous n'avez pas la berlue!) et s'inscrit dans la liste de ses performances inoubliables.



Décor titanesque, mise en scène travaillée jusqu'au moindre détail, Youssou Ndour, convaincant dans ses propositions, se réaffirme comme le show man Sénégalais le plus emblématique, le "Dieu" de la musique Sénégalaise, voire Africaine.



Avec un spectacle à couper le souffle, il a, en somme, repoussé les limites objectives de son génie créateur, parce porteur encore de perfections qui demandent à s’exprimer.