NON PUBLICATION DE RAPPORTS SUR LES DEPENSES FISCALES DEPUIS 6 ANS- Birahim Seck dénonce, ADD rectifie

«Six ans d’absence de publication de rapports sur les dépenses fiscales est tout simplement inacceptable pour une gouvernance qui se veut vertueuse ». C’est du moins l’avis du coordonnateur du Forum civil, Birahime Seck.



Ainsi interpelle-t-il le ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo. Selon le Forum civil, « ces dépenses fiscales sont des renonciations à des ressources pouvant, parfois, soulager les contribuables par la construction d’hôpitaux, d’écoles, d’universités, de routes... ».



Par ailleurs, Birahime Seck pense que les contribuables ont le droit de savoir où vont ces dépenses, les bénéficiaires et les montants. Il trouve que cette absence de redevabilité relève d’une profonde crise de transparence dans la gestion de nos ressources publiques.



Suite à cette sortie de Birahime Seck, le Ministre des Finances et du budget Abdoulaye Daouda Diallo a soudainement réagi. Selon lui, ces rapports dont fait allusion le coordonnateur du Forum Civil sont publiés il y a déjà plusieurs semaines. Mieux, il lui a fait parvenir ces documents qui ont pour but l’évaluation budgétaire des dépenses fiscales.







































Sud Quotidien