«NOO LANK» INVESTIT A NOUVEAU LA RUE, CE VENDREDI

Décidement le collectif «Noo Lank» n’entend reculer d’un iota dans son combat pour la libération de leur camarade Guy Marius Sagna et de l’annulation de la hausse des prix de l’électricité. Pour cause, après la grande mobilisation réussie le 31 janvier passé de la grande porte de l’université au rond-point Médina, le collectif a encore appelé à une grande marche prévue demain vendredi à partir de 15h.



Pour cette énième mobilisation, le collectif a changé d’itinéraire. Cette fois, la manifestation aura comme point de départ la station Total de la foire et se poursuivra jusqu’au rond-point Liberté6 en passant par le camp pénal où est détenu Guy Marius Sagna depuis le 4 décembre 2019, peut-on lire sur une publication faite sur sa page Facebook par Aliou Sané, coordinateur du mouvement.



Pape Abdoulaye Touré, coordinateur de Noo Lank section Ucad, fustige l’attitude de l’autorité qui selon lui, attend toujours le dernier moment pour autoriser les demandes de manifestations. «On a déposé la demande depuis longtemps mais jusqu’à présent on attend ; comme vous savez, il (préfet de Dakar Ndlr) attend au dernier moment pour nous notifier la décision. N’empêche, nous on va continuer notre plan de communication», lâche-t-il.



Le collectif avait, par ailleurs, rencontré le président du mouvement «Gueum sa Bopp» Bougane Gaye Dani et le maire de Mermoz Sacré-Cœur Barthélémy Dias le mardi 25

février.































sudquotidien