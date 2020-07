NOUVEAU MEURTRE À TOUBA / Agressé mardi dernier, un ressortissant du Mali, vendeur de « Tangana » perd finalement la vie.

C'est mardi dernier que Issa, plus connu sous le sobriquet de "Issa Maïga", vendeur de "Tangana" au niveau du garage de Darou Moukhty, a été sauvagement agressé. Des personnes non identifiées se sont introduites dans son commerce avant de l'agresser sauvagement. Sur place, on parle de coups de gourdins. Visiblement, ses assaillants ont tenté de le tuer sur le coup. Évacué d'urgence à l'hôpital Matlaboul Fawzeini de Touba, il sera transféré à l'hôpital Henrich Lübcke de Diourbel. Ses parents apprendront que Issa n'a pas survécu à ses blessures. Interrogés par la presse, ces derniers révéleront que le regretté disparu entretenaient dernièrement des relations heurtées avec des charretiers. Pour Boubacar Dabo "la police devrait suivre cette piste si elle veut mettre la main sur les meurtriers qui ont laissé sur place, après leur forfait, des chaussures et des affaires pour enfants, semble-t-il, achetés dans le cadre de la préparation de la fête de l'Aïd-El-Kébir. Affaire à suivre...