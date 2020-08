NOUVELLES OFFRES : L’ARTP FREINE ORANGE

Orange va surseoir à ses nouvelles offres. C’est en tout cas l’injonction que l’opérateur de téléphonie a reçu de l’Artp (Autorité de régulation des télécommunications et des postes) qui dit avoir reçu les complaintes des populations.



« Dans le cadre du traitement desdites plaintes et, par respect pour le principe du contradictoire, l’opérateur Orange-SONATEL et les associations de consommateurs ont été successivement reçus. L’ARTP, en sa qualité de régulateur, investi d’une mission de service public avec ses déclinaisons naturelles en termes de protection de d’intérêt général et, tenant compte du contexte de crise et de pandémie mondiale de Covid-19, a demandé à Orange-SONATEL, de surseoir aux nouvelles offres mises sur le marché, le 22 juillet 2020 », lit-on sur le communiqué de l’Artp parvenu à Emedia.



En conseil des ministres, mercredi dernier, le président de la République, Macky Sall, invitait l’Artp et les ministères concernés de « veiller à ce qu’une offre de qualité et à prix accessible soit fourni aux usagers ».