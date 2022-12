Naomi Campbell reçue par le Président Macky Sall

A cet effet, l'actrice a été reçue en audience au palais par le Président Macky Sall. Elle a fait part de son engagement en faveur du recyclage et de la mode. Un projet destiné à encourager l'émergence des jeunes talents et la créativité en Afrique.



La top model des années 80 était accompagnée du directeur créatif du magazine Vogue. Dakar est actuellement la capitale de la mode et de la haute couture à travers le show de la grande marque Chanel.









































































































































igfm