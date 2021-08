Naufrage à Saint-Louis / Bilal Seck: "J'ai vu mourir le passeur à qui j'ai donné mes 200.000 FCfa"

C'est à la dernière minute, alors qu'il coordonnait le baptême de son frère, qu'un ami l'a convaincu de faire le voyage. Faisant le récit glaçant du drame survenu en haute mer, il a indiqué qu'après plus de 25 kilomètres en mer, ils ont eu un problème technique.



" La pirogue prenait de l'eau de toutes parts et cela a créé la peur. C'était la panique totale. Tout a coup, la pirogue a complètement disparu. Les gens flottaient et chacun essayait par tous les moyens, de se sauver. Certains ont réussi, d'autres ont été emportés par la mer. C'était très dur ", a affirmé Bilal Seck, visiblement choqué et marqué par ce dangereux voyage clandestin pour l'Espagne.



Le jeune Bilal Seck qui a vu mourir beaucoup de ses amis, a révélé que le passeur qui a encaissé ses 200 mille francs Cfa est resté au fond de la mer et n'a pu se sauver.