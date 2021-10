Naufrage d’une pirogue de migrants : le corps sans vie de jeunes candidats sénégalais repêchés à Nouadhibou

Les corps de deux de nos compatriotes ont été repêchés en Mauritanie et soumis à l’association des sénégalais résidant en Mauritanie pour permettre leur identification. C’est le 30 septembre dernier que la découverte macabre a été effectuée. Les victimes ont été repêchées entre Nouadhibou et la capitale mauritanienne Nouakchott. Alors qu’un appel à témoin avait été lancé pour tenter de découvrir l’identité des deux jeunes, leurs familles ont pu être retrouvées selon des membres de l’association que nous avons contactés. Elles résidaient respectivement à Saint Louis et Tambacounda. Nos efforts pour connaître leurs identités ont été vaines ainsi que leur date de départ. Mais nous promettons d’y revenir...

















