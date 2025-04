Ndèye Saly Diop épinglée pour 52 millions, Moustapha Diop pour 930 millions

Le parquet, par l’entremise du ministre de la Justice, a officiellement saisi l’Assemblée nationale pour demander la traduction devant la Haute Cour de justice de cinq anciens membres du gouvernement de Macky Sall. Sont concernés : Ndèye Saly Diop, Moustapha Diop, Sophie Gladima, Mansour Faye et Ismaïla Madior Fall.



Quatre de ces anciens ministres – Ndèye Saly Diop, Moustapha Diop, Sophie Gladima et Mansour Faye – sont dans le viseur de la justice dans le cadre de l’enquête sur la gestion du fonds Force Covid-19. Le cinquième, Ismaïla Madior Fall, ancien ministre de la Justice, est quant à lui soupçonné d’implication dans une affaire de corruption.



Avant toute mise en accusation, l’Assemblée nationale devra procéder à la levée de l’immunité parlementaire de Ndèye Saly Diop et Moustapha Diop, désormais députés. La décision à leur sujet est attendue ce vendredi.



D’après le journal Les Échos, Ndèye Saly Diop, ex-ministre de la Femme, est accusée de n’avoir pu justifier l’utilisation de 52 millions de francs CFA sur les 150 millions reçus du fonds Force Covid-19. Il lui est également reproché d’avoir installé deux climatiseurs à son domicile aux frais de l’État.







Quant à Moustapha Diop, ancien ministre du Développement industriel, il devra s’expliquer sur la disparition de pièces justificatives portant sur un montant de 930 millions de francs CFA. Dans cette affaire, son ancienne Dage, un gestionnaire et son chauffeur ont déjà été placés sous mandat de dépôt.



























Rewmi