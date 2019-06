Ndèye Tické Ndiaye Diop, nouvelle porte parole du gouvernement va s'exprimer sur l'affaire BBC

Dakarposte a appris d'un communiqué officiel que la presse nationale et internationale est conviée à une rencontre avec le Porte parole du gouvernement du Sénégal ce jour mercredi 5 juin 2019 a 18H .



Il nous revient que Mme Ndèye Tické Ndiaye Diop habilitée à s'exprimer au nom et pour le compte du gouvernement Sénégalais va apporter des éclaircissements et précisions sur cet esclandre pétrolier estimé à la bagatelle de 10 milliards de dollars diffusé, à la surprise générale, le 03 Juin 2019 par la Bbc.



Nous osons espérer qu'elle saisira l'opportunité pour éclairer la lanterne du commun des Sénégalais sur les retards notés dans la publication des communiqués du Conseil des Ministres.

Ce qui est vraiment déplorable car les derniers communiqués du conseil des ministres ont été reçus par les médias après 22h. En outre, faut il le signaler, la qualité du document laisse à désirer.

Les téléspectateurs de la RTS ont d'ailleurs vu un Daha Ba poussif à la lecture et nos confrères dans les rédactions ont de plus en plus de mal à extraire des éléments pour les traiter.

La communication du Chef de l'État sur la presse laisse le doute sur la volonté manifeste du Président Macky Sall à aider la presse, tant le passage dédié est mal rédigé, "Clôturant sa communication, le Chef de l’État a réaffirmé son attachement au développement de la presse nationale et a demandé la mise en place d’un fonds d’appui au développement de la presse."