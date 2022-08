Ndiaga Ndiaye ligoté et tué à Liberté 5 : Sa famille brise le silence et accuse…

Ndiaga Ndiaye, menuisier âgé de 34 ans, a été tué la semaine dernière à Liberté 5. Les premiers témoignages indiquaient qu’il fut la victime d'un règlement de compte entre gangs rivaux. Seulement la famille, qui vit encore son deuil, dégage en touche cette version et parle de non assistance des habitants de Liberté 5



L’un dess frères de Ndiaga Ndiaye, Pape, estime qu’il a été ligoté et lynché au pendant trois heures de temps : "Quand sa mère est venue nous informer que Ndiaga a subi la furie d'un grand nombre de jeunes, je me suis dépêché sur les lieux. Il vivait ses derniers instants quand nous l'avons trouvé à Liberté 5 ligoté comme une bête. Il s'efforçait de respirer, il ne m'a pas reconnu moi, son jeune frère. À ce moment, ma peine était ineffable", raconte-t-il.



La famille nie le statut de délinquant de Ndiaga. Découvrez leurs confidences exclusives.