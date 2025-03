Ndiaganiao : La reine de l’alcool arrêtée

Dans le cadre de la lutte contre les débits de boissons alcoolisées illicites, la gendarmerie de Ndiaganiao, sous les ordres du commandant D. Diallo, a démantelé un réseau clandestin opérant au quartier Both Esclae. Alertés par un renseignement, les gendarmes ont ciblé Bineta Senghor, une commerçante soupçonnée de vendre de l’alcool sans autorisation administrative dans cette commune du département de Mbour.



Mardi 11 mars 2025, jour de marché hebdomadaire à Ndiaganiao, une patrouille a été déployée vers 16 heures près du domicile de la suspecte. Les allées et venues suspectes autour de sa concession ont attiré l’attention des forces de l’ordre. Sans tarder, les gendarmes ont investi les lieux et procédé à une fouille minutieuse. Résultat : des bouteilles de bière, deux sachets de « Baboc » (alcool artisanal), et deux bidons de 30 litres de « kana » (vin de palme fermenté) ont été découverts, dissimulés dans la cuisine de Bineta Senghor. Plusieurs consommateurs présents ont pris la fuite à l’arrivée des hommes en bleu.



La marchandise saisie, la commerçante a été conduite à la brigade. Lors de son interrogatoire, elle a reconnu les faits, confessant exploiter ce débit clandestin pour subvenir aux besoins de sa famille. Déférée au parquet de Mbour le jeudi 13 mars, elle devra répondre du chef d’exploitation de débits de boissons alcoolisées sans autorisation administrative, une infraction passible de sanctions sévères selon le Code de la santé publique sénégalais.







































Rewmi