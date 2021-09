Ndiaye avait des soucis d’argent: Pourtant il donne 2,5 millions au marabout qui lui en promet 7

En voulant être riche comme Crésus sans le moindre effort, Mamadou Ndiaye est tombé dans le piège du marabout Samba Bâ qui lui a fait croire qu’il a le pouvoir de fructifier de l’argent et lui a réclamé 2,5 millions FCFA.



“J’avais des problèmes d’argent. Ainsi, Omar Cissé m’a mis en rapport avec le prévenu qui m’a réclamé 2,5 millions FCFA. Après la remise, il m’a donné un talisman et de l’encens, tout en me promettant la somme de 7 millions de francs. Il m’a envoûté. J’ai reçu un acompte. Il me doit 1.300.000 francs”, a informé Mamadou Ndiaye à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar.



De son côté, explique-t-on dans Rewmi, le prévenu a contesté les faits d’escroquerie et de charlatanisme. A l’en croire, les 2,5 millions FCFA étaient destinés à l’achat d’un encens. Il promet de désintéresser la partie civile à sa sortie de prison. “J’ai des clients basés en France. Ils sollicitent régulièrement mes services”, fait-il savoir. “Vous avez comparu pour des prières et vous refaites la même chose avant même de vous tirer d’affaire”, lui lance le juge. Et le marabout de rétorquer : “Il m’a remis de l’argent pour que je prie pour lui. Je lui payerai le 5 octobre prochain. Je lui présente mes excuses, car je lui ai fait du tort”.



Le parquet a requis l’application de la loi. La défense a sollicité une application bienveillante de la loi.

Le prévenu a finalement été condamné à une peine d’emprisonnement d’un an, dont un mois ferme. Il doit aussi allouer à la partie civile 1.500.000 FCFA.

































leral