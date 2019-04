Né Sans Bras, Abchirou Abdou Tient Aux Études

Né sans bras, Abchirou Abdou Darbine étudie à la grande école primaire publique de Moroni , Fundi Said Mnemoi. Ses parents, habitent loin de l’école.La directrice, Kamaria Mohamed, a décidé de le prendre sous son aile et de l’aider à l’école . « On ne peut pas abandonner cet enfant qui travaille dur et qui a beaucoup de mérite. Je suis tellement fière de lui et suis prête à faire tout ce que je peux pour l’aider à réussir dans sa vie. Je crois en lui. »