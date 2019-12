Nébuleuse sur une série de cambriolages à l'ANAT

Il revient à dakarposte, de sources sûres, que l'ANAT subit des vols à répétition depuis presque 3 mois. Une bande de malfrats, très certainement composés des mêmes voyous, y a commis 4 cambriolages dont le dernier en date s'est produit dans la nuit de ce 9 au 10 décembre. En effet, les forfaiteurs ont défoncé la porte du bureau du Directeur des Travaux Géographiques et Cartographiques et ceux de ses proches collaborateurs et emporté avec eux un butin constitué d'rdinateurs, de disques durs et d'autres accessoires informatiques.

Auparavant, il y a 3 mois de cela, c'était le laboratoire de cartographie de l'ANAT qui avait été cambriolé et plusieurs ordinateurs et accessoires informatiques avaient ainsi été subtilisés. Dakarposte a appris que ce forfait malheureux serait survenu juste peu de temps après que les bureaux du service de comptabilité de l'agence aient subi les frais de la même bande apparemment, qui s'en était tirée avec de l'argent comptant, après avoir pris possession du coffre-fort de l'agence.

Il semblerait que malgré l'intervention de la brigade de gendarmerie de Hann qui est venue à chaque fois constater les forfaits commis, la situation n'a fait qu'empirer, au point que personne ne s'y sent plus en sécurité avec ses biens et ceux de l'agence.

Les spéculations vont bon train quant sux identités des présumés malfaiteurs... Qui sont-ils? Pourquoi continuent-ils de sévir? Ont-ils des complices au sein même de l'ANAT? Comment se fait-il que les gardiens de nuit qui supposément veillent au grain n'aient rien vu ni rien entendu à chaque fois?

Que fait la Direction et les responsables de l'ANAT pour appréhender les voleurs, ou mieux pour prévenir la prochaine attaque imminente? "Il semble que rien n'est fait, on affiche plutôt une fausse indignation à chaque forfaiture, on fait semblant de s'en occuper, rafistole çà et là une serrure, et on laisse la tempête passer, en espérant que le supplice va s'arrêter de lui-même" fait savoir une de nos sources à l'interne de cette agence.

Au rythme où ces actes criminels sont commis, si des mesures sérieuses de sécurité ne sont pas prises et une réelle volonté de recouvrer les biens perdus engagée au plus vite, l'agence sera bientôt dépouillée de l'essentiel de ses biens.

Rappelons que l'ANAT est quand même un service de l'Etat et pas des moindres; c'est de ce fait inacceptable qu'elle continue de subir des vols incessants sans conséquence. Il est tant que les autorités prennent leurs responsabilités pour arrêter ce qui se passe.