Nécrologie-Décès de l'inspecteur principal des impôts de classe exceptionnelle Hamid Fall

Dakarposte a appris le décès de l'inspecteur principal des impôts de classe exceptionnelle Monsieur Hamid Fall, ancien conseiller technique du Président Abdoulaye Wade.

En effet, cet universitaire et professionnel, Conseiller technique, chargé des réflexions stratégiques et des problématiques avancées en matière foncière domaniale, fiscale et cadastrale, a tiré sa révérence.

Aux dernières nouvelles, l'affable et assez cultivé Hamid Fall a été enterré dans sa ville natale (Saint Louis).



Toute la rédaction de dakarposte et présente ses condoléances émues à sa fratrie éplorée, mais également aux agents des impôts et domaines du Sénégal.



Que son âme repose en paix et qu'il demeure éternellement dans les jardins de Firdawss sous lesquels coulent des ruisseaux!