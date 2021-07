Nécrologie: Dethie Fall endeuillé, sa belle mère n'est plus

Décès survenu ce vendredi matin à l’hôpital régional de St Louis et l’enterrement est prévu demain à 09h à Touba.



Le PRP présente ses sincères condoléances à l’honorable député Dethie Fall et à son épouse Ndeye Rokhaya Diop fille de la défunte.



Dakarposte présente ses sincères condoléances à la famille et au président Dethie Fall.













source leral