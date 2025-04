Nécrologie- L'ancien DG de la Douane, Abdourahmane Dieye, perd sa mère

L'ancien patron des gabelous a perdu sa maman. En effet, dakarposte a appris qu'Adja Mame Y. D. a quitté ce monde futile et périssable.



Aux dernières nouvelles, elle repose désormais au cimetière de Ndande.



Toute la rédaction de dakarposte compatit et présente ses condoléances émues à M. Abdourahmane Dieye et à toute sa famille éplorée.





Qu'Allah accueillie la défunte dans son paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamique.